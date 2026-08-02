Еще 6 новых автобусов начали курсировать на маршрутах в Люберцах

Четыре машины курсируют на востребованных направлениях в Дзержинском на маршрутах № 347, 595 и 1063, еще две вышли на маршрут № 1225-й в Люберцах. Многие из них осуществляют удобную связь с Москвой и станциями метро.

Каждый автобус рассчитан на перевозку до 100 человек, в сутки один перевозит от 700 до 1000 пассажиров. В салоне предусмотрены климат-контроль, информационные дисплеи, системы видеонаблюдения и USB-розетки.

Двойные стеклопакеты делают поездку тише и теплее. Оплата доступна по картам «Тройка», «Стрелка» или банковской картой через терминалы. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специальные места для инвалидных колясок.

За руль новых машин сели опытные водители с многолетним стажем, без нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортных нарушений. Для них продумали эргономику: отдельная кабина, регулируемое рулевое колесо и интуитивно понятная система управления.

Водитель Вячеслав Радченко отметил, что работать в новом автобусе — одно удовольствие: удобное сиденье, регулируемая панель, комфорт во всем. Обновление подвижного состава проходит в рамках программы правительства Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева.