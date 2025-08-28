Еще 6 несанкционированных свалок в лесах ликвидировали в Люберцах в 2025 году

За первое полугодие в Люберцах ликвидировали шесть свалок общим объемом 119 кубометров. В администрации напомнили, что за несанкционированное складирование отходов предусмотрены серьезные штрафы.

Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя главы муниципалитета Ирина Курчигина.

«Одним из приоритетов остается санитарная охрана земель лесного фонда и борьба со свалками. В 2024 году мы ликвидировали 11 свалок объемом 464 кубометра, в текущем году случаев стало значительно меньше. За первое полугодие ликвидировано шесть лесных свалок», — отметила Ирина Курчигина.

В начале лета благодаря обращению жителей один из навалов мусора был оперативно устранен подрядной организацией, еще две ликвидировали в деревне Торбеево.

На такие обращения удается реагировать быстро благодаря взаимодействию с Мособллесом и Комитетом лесного хозяйства Московской области.

Отметим, за несанкционированный сброс отходов предусмотрены штрафы: до 15 тысяч рублей для граждан и до 120 тысяч для организаций. Нарушителей обяжут убрать за собой отходы и возместить ущерб окружающей среде.