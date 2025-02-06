Еще 6 инженерных классов открыли в Подольске

В Подольске создали специальные классы для будущих инженеров в лицеях № 5 и 23, школах № 30, 33, 34 и имени Николая Куимова. Ребята будут углубленно изучать профильные предметы.

«Предприятия „Гидропресс“ и „Физприбор“ приглашают ребят на экскурсии, а лекторы проводят в лицее обучающие семинары. Это дает возможность заключать целевые договоры на обучение с топовыми вузами страны. Нашим детям будет проще выбрать профессию и вернуться в родной город», — сказала директор образовательного учреждения Ольга Кульба.

Старшеклассники создадут исследовательские проекты и получат знания, необходимые для поступления в профильные вузы

Профильные инженерные классы открыли в лицеях № 5 и 23, школах № 30, 33, 34 и имени Николая Куимова. Ребята углубленно изучат физику, математику и информатику. Уроки будут вести преподаватели, которые прошли курсы повышения квалификации. Помимо профильных дисциплин, учащиеся смогут выбрать элективные курсы по выбору, в том числе программирование, конструирование и роботехнику.

Ученики в процессе будут создавать сложные проекты и участвовать в различных конкурсах. Например, победитель муниципального этапа математической недели «Вершина», капитан Школьной лиги по шахматам Максим Неверов для себя решил, что в будущем станет инженером-программистом.

«Мне очень нравятся наши уроки в инженерном классе. Учителя дают много новой и полезной информации. Особенно интересны разделы термодинамика и кинематика в физике. Планирую поступать в технический университет», — сказал Невров.