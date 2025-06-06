Еще 6 больниц Подмосковья получили сертификаты качества Росздравнадзора

Форум «Система менеджмента качества — новый стандарт здравоохранения Московской области» прошел 6 июня в Доме правительства региона. В рамках мероприятия еще шесть медицинских учреждений получили сертификаты Национального института качества Росздравнадзора.

Документ свидетельствует о том, что клиники соответствуют современным стандартам лечения, а также безопасности.

«Аудит, который проходят медорганизации, позволяет пересмотреть привычные процессы, а самое главное — повысить качество оказания медицинской помощи для пациентов. Кроме того, это подтверждает готовность медицинских учреждений Московской области к внедрению инноваций и постоянному развитию в интересах пациентов», — пояснил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сертификаты предоставили Московскому областному и Видновскому перинатальным центрам, Научно-исследовательскому клиническому институту детства, а также Балашихинской, Одинцовской и Подольской больницам.

Напомним, что Московский областной противотуберкулезный диспансер, который первым в регионе прошел сертификацию, является центром компетенций.