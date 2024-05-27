Еще 6 библиотек с «оживающими» книгами и кинозалом откроют в Подмосковье за год

Новые «модельные» библиотеки появятся в Подмосковье в этом году. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова на создание шести интерактивных читальных залов планируется выделить порядка 115 миллионов рублей из регионального бюджета.

«Библиотеки Подмосковья сегодня становятся настоящими культурными центрами. Ежегодно появляется все больше „модельных“ библиотек, в которых вместо тихого зала с книжными стеллажами — современное, светлое пространство, где можно не только читать, но и участвовать в различных мастер-классах и мероприятиях — от литературных вечеров до курсов по программированию», — рассказал Брынцалов.

Он добавил, что в подмосковных библиотеках трудятся настоящие энтузиасты своего дела, которые с удовольствием помогут подобрать каждому читателю произведение по душе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».