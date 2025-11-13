Еще 56 тысяч детей прошли исследование на генетические заболевания в Подмосковье

Все новорожденный в Подмосковье проходят неонатальный скриниг. Исследование дает возможность проверить ребенка на 36 генетических заболеваний. С начала года его прошли почти 56 тысяч детей.

Неонатальный скрининг проверяет новорожденных на гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию и другие заболевания. Он дает возможность выявить патологию на ранней стадии и сразу начать лечение.

«С начала года в регионе такое обследование прошли почти 56 тысяч новорожденных, и у 94 из них были выявлены генетические заболевания, требующие особого медицинского внимания», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Исследование проводят путем забора крови из пятки младенца. При выявлении отклонений с родителями связывается специалист, чтобы объяснить дальнейшие действия.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на тематическом интернет-портале, а также по телефону кол-центра 8 (800) 550-30-03.