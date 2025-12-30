Еще 56 цифровых услуг запустили в Подмосковье с начала года

Важным достижением года в сфере цифровизации в Подмосковье стало расширение возможностей регионального портала госуслуг. Платформа совершила значительный рывок в развитии, став удобнее и технологичнее.

В уходящем году на сайте начали работать 56 новых электронных услуг, а также два дополнительных раздела — «Питомцы» и «Недвижимость».

«Кроме того, запустили Добробота — онлайн‑консультанта, который помогает разобраться в земельных и имущественных вопросах. В 315 услуг внедрили искусственный интеллект, он уже обработал более 1,3 миллиона заявлений. Самой востребованной функцией портала по‑прежнему остается запись к врачу: за год ею воспользовались более 10 миллионов раз», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Именно в регионе в 2025 году дебютировали такие значимые проекты, как единое цифровое пространство «ВсеСети», сервис «Автоформирование схемы земельного участка» и комплексная услуга «Защитники Отечества».

Отдельного внимания заслуживает новинка для владельцев животных — сервис по поиску пропавших питомцев.

Сегодня на портале доступны 434 сервиса. В частности, речь идет о 30 комплексных услугах, решающих несколько задач сразу, 60 проактивных и 50 услугах, для получения которых достаточно лишь данных из учетной записи ЕСИА.

«В течение года провели оптимизацию 230 услуг. В онлайн‑формы добавили 89 умных сервисов. А срок предоставления 11 электронных услуг удалось сократить вдвое», — добавила Надежда Куртяник.

Удобство и нововведения оценили пользователи: аудитория портала перешагнула отметку в 8,1 миллиона человек. Активность жителей впечатляет: более четырех миллионов человек обратились к сервисам до пяти раз за год, а около 290 тысяч подали от шести до 10 заявлений в электронной форме.

Общее же число обращений к цифровым госуслугам в Московской области за 2025 год превысило 20,9 миллиона, что наглядно демонстрирует перевод ряда повседневных задач в онлайн-формат.