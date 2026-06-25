Еще 550 игровых элементов на детских площадках отремонтировали в Подмосковье

За неделю в Подмосковье устранили 553 дефекта игрового оборудования на детских площадках. Больше всего работ провели в Красногорске, Наро-Фмоинске и Рузе.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, каждое устраненное нарушение делает отдых детей безопаснее. Специалисты следят за целостностью покрытия, надежностью креплений, отсутствием острых кромок и барьерам при выходе на проезжую часть.

За неделю в Красногорске устранили 67 дефектов, в Наро-Фоминске — 45, в Рузе — 40, в Дмитрове- 39, в Королеве — 37.

Вице-губернатор Владислав Мурашов отметил, что всего в Подмосковье более 19 тысяч детских и спортивных площадок. Летом им уделяют особое внимание.

«Аварийные дефекты, в свою очередь, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние», — отметил он.

Сообщить о поломках жители могут в территориальные отделы министерства.