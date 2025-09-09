Еще 539 камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье

За неделю в Подмосковье установили еще 539 видеокамер системы «Безопасный регион». Всего с начала года на улицах разместили более 10.2 тысячи устройств.

Как рассказали в региональном министерстве государственного управления, при помощи камер в Подмосковье следят за порядком в общественным местах, а также выявляют правонарушения. Устройства устанавливают во дворах, возле социальных учреждений, рядом с подъездами.

Некоторые камеры оснащены искусственным интеллектом. Так, 66 тысяч из них следят за чистотой дворов, еще 548 определяют парковку у контейнерных площадок и 256 — выявляют машины на газонах.