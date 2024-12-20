Еще 500 удостоверений тракториста выдали в Подмосковье за неделю

Гостехнадзор Министерства экологии и природопользования Московской области завершил мероприятия по предоставлению государственных услуг и надзору за самоходными машинами и аттракционами за прошедшую неделю. Специалисты ведомства провели детальные проверки технического состояния транспортных средств и аттракционов, а также зарегистрировали новые единицы техники, соответствующие требованиям безопасности.

За неделю зарегистрировали 1019 самоходных машин, что позволит более эффективно контролировать их использование и соблюдение правил. В ходе регистрации инспекторы обнаружили различные нарушения, включая несоответствие номеров техники, их расположение и поддельные маркировки двигателей. За подобные правонарушения установлены строгие административные санкции.

Сотрудники Гостехнадзора выполнили 1398 технических осмотров, направленных на предотвращение аварий и повышение безопасности эксплуатации техники.

Важным аспектом работы ведомства является обновление и выдача удостоверений машинистов-трактористов. В течение недели новые удостоверения получили 517 граждан. В ходе проверок выявили три случая подделки документов, что подчеркивает необходимость строгого контроля за их подлинностью.

Несмотря на снижение активности проверок аттракционов в холодное время года, управление продолжает следить за их техническим состоянием. За прошедшую неделю проинспектировали пять аттракционов, из которых один не соответствовал обязательным требованиям эксплуатации.