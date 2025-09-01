Еще 500 подростков торжественно получили свои первые паспорта в Подмосковье

Почти 500 подростков получили первые паспорта в торжественной обстановке в Подмосковье в августе. Церемонии провели для 489 ребят, достигших 14-летнего возраста.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, жители могут подать заявление на получение паспорта в МФЦ или МВД в течение 90 дней после достижения 14 лет. Для этого нужно предъявить свидетельство о рождении, документ, подтверждающий гражданство, две фотографии и квитанцию об оплате госпошлины.

Для получения документа в торжественной обстановке, нужно сообщить о своем желании при оформлении паспорта.

Жителям напомнили, что подать заявление на замену документа можно через «Госуслуги» или в МФЦ.