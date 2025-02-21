Еще 500 млн рублей выделят на протезы для льготников в Подмосковье

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Некоторые категории жителей Подмосковья могут получить бесплатные зубные протезы. На эти цели из бюджета выделили более 530 миллионов рублей.

Льготное протезирование положено ветеранам Великой Отечественной войны, труда и военной службы, а также труженикам тыла, предпенсионерам и неработающим пенсионерам с учетом их доходов.

«Для получения услуги можно обратиться в любую государственную стоматологию региона, затем подать заявление на региональном портале госуслуг. Никаких дополнительных справок не требуется, сведения будут переданы автоматически», — подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В 2025 году бесплатные зубные протезы смогут получить 18 тысяч жителей региона.

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