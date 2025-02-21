Еще 500 млн рублей выделят на протезы для льготников в Подмосковье

Некоторые категории жителей Подмосковья могут получить бесплатные зубные протезы. На эти цели из бюджета выделили более 530 миллионов рублей.

Льготное протезирование положено ветеранам Великой Отечественной войны, труда и военной службы, а также труженикам тыла, предпенсионерам и неработающим пенсионерам с учетом их доходов.

«Для получения услуги можно обратиться в любую государственную стоматологию региона, затем подать заявление на региональном портале госуслуг. Никаких дополнительных справок не требуется, сведения будут переданы автоматически», — подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В 2025 году бесплатные зубные протезы смогут получить 18 тысяч жителей региона.