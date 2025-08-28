Еще 50 участков дорог привели в порядок в Истре в 2025 году

Дорожники заменили асфальтовое покрытие на 16 участках общей протяженностью 37 километров. В настоящий момент близится к завершению ремонт и на муниципальных проезжих частях.

В текущем году в план ремонтных работ было включено 50 участков. На данный момент завершены работы на 42 из них, что составляет почти 85% от общего плана. Площадь обновленного асфальтобетонного покрытия достигла почти 100 тысяч квадратных метров.

В настоящее время работы продолжаются на четырех участках: в поселке Снегири, селе Лучинском, деревне Красный Поселок и возле СНТ «Дубки».

Следует отметить, что оставшиеся участки дорог планируется отремонтировать до конца сентября. Это означает, что в ближайшее время жители округа получат комфортные и безопасные дороги, соответствующие современным стандартам качества.