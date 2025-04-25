Еще 50 тысяч жителей Подмосковья продлили рецепты на лекарства с помощью робота

В Подмосковье работает цифровой помощник Светлана, созданный на основе искусственного интеллекта. Робот обрабатывает звонки, которые поступают по номеру 122. С начала года нейросеть предложила собеседникам продлить рецепт на льготные лекарства свыше 50 тысяч раз.

Робот Светлана поможет вызвать домой врача, записаться на прием к специалисту или отменить визит. Также нейросеть приглашает жителей Московской области на диспансеризацию и напоминает о необходимости посетить медицинское учреждение.

С 2024 года Светлана звонит пациентам и сообщает, что им пора продлить рецепт на льготные препараты.

«Мы опробовали пилотный проект в трех городских округах Подмосковья и увидели положительный отклик жителей. Сейчас мы масштабировали проект на весь регион. Светлана записывает пациента на телемедицинскую консультацию, что очень удобно, так как позволяет сэкономить время на посещении поликлиники», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Звонки от робота поступают жителям с номера +7 (498) 602-31-35.