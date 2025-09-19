Еще 50 тысяч заявок на присвоение статуса многодетной семьи подали в Подмосковье

С начала 2025 года на портале госуслуг Подмосковья подали более 50 тысяч заявлений на получение льготного статуса многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Такой статус дает семьям право на бесплатный проезд в транспорте, компенсацию за коммунальные услуги, получение земельного участка или выплату, а также бесплатное посещение музеев, парков, выставок и других объектов.

Подать заявку могут семьи, состоящие в зарегистрированном браке, а также мамы и папы-одиночки, у которых есть три и более родных или усыновленных детей. Для оформления нужно войти на региональный портал через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить нужные документы.

Услуга «Присвоение льготного статуса многодетной семье» доступна в разделе «Личные документы» — «Соцподдержка» на региональном портале. Заявка рассматривается бесплатно в течение 7 рабочих дней.