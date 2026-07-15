Еще 50 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Мытищах в 2026 году

Капитальный ремонт в 2026 году запланировано провести в 50 многоквартирных домах в Мытищах. В 16 МКД предусмотрено обновление фасадов.

В двух домах — 11б и 13б на Сорокинском шоссе в поселке Туристический пансионат «Клязьминское водохранилище» — уже привели в порядок фасады. Работы были выполнены в короткие сроки — на их проведение строителям понадобилось три месяца. Специалисты использовали бескаркасную система утепления «тэрмолэнд», которая обеспечивает снижение теплопотерь здания и затрат на отопление на 40%.

Благодаря проведенным работам в квартирах станет гораздо теплее. При этом теплотехнические параметры сохраняются до 50 лет. Кроме того, использование такой системы восстанавливает оптимальный режим влажности в квартирах. Строители также поменяли входные группы, козырьки, обрамление балконов.

Всего в краткосрочную программу ремонта на 2026–2028 годы вошли 120 многоквартирных домов.