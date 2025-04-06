Еще 5 ветеранам присвоили звание почетного гражданина в Шатуре

Свидетельства о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального округа Шатура» вручили еще пяти ветеранам Великой Отечественной войны. В гости к ним приехал глава округа.

Вручение приурочили к 80-летию Победы. Высшую награду округа по решению муниципального Совета депутатов получили Василий Болдырихин, Владимир Городисский, Дмитрий Киселев, Мария Кошелева и Дмитрий Межевов.

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий лично передал документы ветеранам войны.

«Большой честью и огромным удовольствием стало для меня вручение знаков „Почетный гражданин муниципального округа Шатура“ нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной», — сказал Николай Прилуцкий.

Отметим, что о важности внимательного отношения к участникам войны не раз говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Все ветераны Подмосковья получат особый статус почетных граждан в этом году по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина.