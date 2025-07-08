Еще 5 тысяч семейных пар Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни

Фото: День семьи, любви и верности в Домодедово / Медиасток.рф

В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности, ставший символом крепких уз, взаимной поддержки и преданности. В Подмосковье особое внимание уделяют парам с богатой историей совместной жизни.

В 2025 году 5726 супругов получили единовременные пособия в честь юбилеев семейной жизни.

«Подмосковье по праву гордится своими семьями, особенно теми, кто прошел вместе долгий путь, сохранив теплоту отношений», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, в регионе много пар, которые отметили не только золотые, но и бриллиантовые свадьбы.

С января в Подмосковье пособия получили 3138 семей, отметивших 50 лет совместной жизни, и 1784 пары, прожившие вместе 55 лет. Еще 575 супругов отпраздновали 60-летие брака, 208 — 65-летие, а 21 — 70-летие.

Размер выплат варьируется от пяти до девяти тысяч рублей в зависимости от продолжительности совместно проведенных лет. Для удобства жителей предусмотрена автоматическая выплата последующих пособий после первого обращения.

Подать заявление на получение выплаты можно в течение года после юбилея через региональный сайт госуслуг.

Сегодняшний праздник напоминает о том, что основы общества, а также его ценности закладываются в семье.

«Любовь и верность — это ежедневный труд, терпение и взаимная поддержка, которые проносятся через годы», — подчеркнул Брынцалов.