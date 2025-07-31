Еще 5 цифровых аппаратов для рентгена установили в больницах Люберец и Коломны

В Подмосковье уделяют особое внимание техническому оснащению больниц и поликлиник. Медицинские учреждения в Коломне и Люберцах получили пять современных аппаратов для проведения рентгена.

Технику приобрели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«С начала года запустили уже 47 цифровых рентген-аппаратов на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. Будем продолжать эту работу для повышения доступности и качества диагностики заболеваний», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В Люберецкой больнице новые устройства начали работать в поликлиниках № 6 и № 10. Они заменили устаревшую технику, выработавшую свой ресурс. Современные аппараты обеспечивают высококачественную визуализацию костных структур, суставов и внутренних органов, что значительно повышает точность диагностики. На каждом из них можно провести более 20 исследований в день.

«Для установки новых аппаратов в кабинетах был выполнен ремонт, так как, согласно современным нормативам, к помещениям предъявляются более жесткие требования по рентген-защите, энергетическим мощностям, вентиляции. Наш медицинский персонал уже прошел необходимый инструктаж для работы на новом оборудовании и сегодня врачи и лаборанты провели первые исследования», — рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Люберецкой областной больницы Ксения Меньчикова.

Коломенская больница получила три новых цифровых устройства. Одно уже работает в стационаре, а два других введут в эксплуатацию после завершения капитального ремонта в корпусах, где они установлены. Ранее в коломенских поликлиниках начали действовать два аналогичных аппарата.

Все рентгенологические исследования проводятся бесплатно по полису ОМС при наличии направления от лечащего врача.