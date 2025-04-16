Еще 5 школьникам вручили первые паспорта во Фрязине

Торжественное вручение первых паспортов пятерым 14-летним юным жителям округа прошло во Фрязине. Депутат Сергей Зак совместно с волонтерами Подмосковья вручил ребятам их первые официальные документы, символизирующие вступление во взрослую и ответственную жизнь граждан Российской Федерации.

Вместе с паспортами юные фрязинцы получили поздравительное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В своей напутственной речи Сергей Зак поздравил ребят с этим знаменательным событием и пожелал им найти свой путь в жизни, стать достойными гражданами своей страны, любить свою малую родину — наукоград Фрязино, работать здесь и улучшать город. Он подчеркнул, что будущее России — в руках молодого поколения, от их знаний, энергии и патриотизма зависит процветание нашей страны.

Вручение паспорта — это не просто формальность, а момент, когда юные граждане осознают свою принадлежность к великой стране и свою ответственность за ее будущее.