Еще 5 подмосковных IT-компаний получили гранты

В Подмосковье подписали соглашения о предоставлении IT-грантов. Финансовую поддержку от региона получили пять компаний. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления Московской области.

Исполняющий обязанности первого заместителя директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Владимир Захаров отметил, что в регионе активно поддерживают IT-сектор. Он подчеркнул, что искусственный интеллект, инновации и цифровые технологии являются важными драйверами развития экономики, а власти создают условия, чтобы технологичные компании могли расти и запускать новые проекты.

Гранты получили ООО «Объединение Агрегейт», ООО «Ви.Тех», ООО «ФИНЕЙТИВ», ООО «ПЛАТФОРМА КИН» и ООО «Цифровые привычки». Напомним, подать заявку на субсидию могут компании, зарегистрированные в Московской области и получающие не менее 30% выручки от сферы IT. Также необходимо, чтобы профиль деятельности соответствовал установленным ОКВЭД, а компания приняла на работу минимум пять новых сотрудников с окладом от 120 тысяч рублей в месяц. При этом, специалисты не должны работать в Московской области в течение года до трудоустройства. С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.