Еще 5 пять новых автобусов вышли на маршруты во Фрязине и Черноголовке

Еще пять новых автобусов вышли на маршруты в Подмосковье. Их направили во Фрязино и Черноголовку.

Новые автобусы ЛиАЗ большого класса выйдут на два маршрута, которые следуют из Фрязина и Черноголовки до станции метро Щелковская. Четыре машины будут работать на линии № 361 «Фрязино — Москва (м. Щелковская)», еще один — на № 320 «Черноголовка — Москва (м. Щелковская)».

Оплатить проезд пассажиры могут только безналичным способом. Для этого подойдут банковские и социальные карты, а также «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о 20 новых автобусах «Мострансавто». Всего до конца года компания получит более 400 машин.