Климат-контроль и UBS-розетки. Воробьев рассказал о новых автобусах «Мострансавто»

Филиалы «Мострансавто» получили еще 20 новых автобусов ЛиАЗ. Завтра они начнут работу в округах, где особенна заметна потребность в новых машинах. Автомобили осмотрел губернатор Андрей Воробьев . Он пообщался с водителями и напомнил о важности регулярного обновления автопарка.

В этом году Подмосковье получит 428 новых автобусов, из которых 219 — по федеральной программе. Это надежные и комфортные машины, которые направят на самые востребованные маршруты региона.

«Ежедневно мы внимательно следим за обращениями жителей, загруженностью остановок, своевременностью прибытия автотранспорта. Понятно, что в таком растущем регионе, как Московская область, необходимо обновление автобусного парка», — отметил Воробьев.