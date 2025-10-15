Климат-контроль и UBS-розетки. Воробьев рассказал о новых автобусах «Мострансавто»
Андрей Воробьев: «Мострансавто» получило еще 20 новых автобусов
Филиалы «Мострансавто» получили еще 20 новых автобусов ЛиАЗ. Завтра они начнут работу в округах, где особенна заметна потребность в новых машинах. Автомобили осмотрел губернатор Андрей Воробьев. Он пообщался с водителями и напомнил о важности регулярного обновления автопарка.
В этом году Подмосковье получит 428 новых автобусов, из которых 219 — по федеральной программе. Это надежные и комфортные машины, которые направят на самые востребованные маршруты региона.
«Ежедневно мы внимательно следим за обращениями жителей, загруженностью остановок, своевременностью прибытия автотранспорта. Понятно, что в таком растущем регионе, как Московская область, необходимо обновление автобусного парка», — отметил Воробьев.
Каждый автобус ЛиАЗ соответствует современным стандартам. У новых машин «Мострансавто» низкопольный кузов, мягкий и плавный ход, удобное информационное табло, USB-розетки и стационарные валидаторы. В салонах есть крепления для детских и инвалидных колясок, системы климат-контроля, пожаротушения и видеонаблюдения. Для удобства инвалидов создана механическая аппарель.
«Завод ЛиАЗ выпускает автобусы с учетом всех наших требований к уровню удобства и безопасности. И по реакции пассажиров мы видим, что они очень рады, когда на маршруты выходят новые большие комфортные автобусы», — отметил генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров.
Транспорт приобрели по программе льготного лизинга в рамках федерального проекта. Ранее округа получили 55 ЛиАЗов, а до конца ноября поставят еще 144 машин.