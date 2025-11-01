Еще 5 пешеходных дорожек обустроят в Можайском округе к концу года

В Можайском муниципальном округе продолжается работа в рамках программы «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций». На большинстве объектов благоустройства пешеходных дорожек начался финальный этап работ.

На сегодняшний день работы полностью завершены в деревне Павлищево на двух участках: от дома №12 до дома №6. Параллельно активные работы идут в городе Можайске на улице Академика Павлова. Здесь обустроят три участка - от дома №11 до контейнерной площадки, далее до дома №6 и от дома №6 до Сквера.

Уже завершены земляные работы, подготовлено прочное основание для будущего асфальтного покрытия и уложены новые бордюры. Эти тропы были выбраны не случайно, они связывают между собой важные объекты инфраструктуры, социальные учреждения и парки, их обновление сделает передвижение жителей комфортным и безопасным.

Отметим, всего в 2025 году в Можайском муниципальном округе благоустроят пять «народных троп» общей протяженностью около 500 метров.