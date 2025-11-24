Еще 5 новых спецмашин пополнили парк коммунальной техники в Королеве

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья передало коммунальным службам наукограда пять новых специализированных машин. Транспортные средства поступили в распоряжение ресурсоснабжающих организаций «Водоканал» и «Теплосеть».

Илососный автомобиль, каналопромывочная машина, экскаватор-погрузчик и две аварийные бригады будут использоваться для проведения аварийно-восстановительных работ. Каждая машина оснащено современным оборудованием, которое позволит коммунальным службам работать быстрее и эффективнее при ликвидации аварийных ситуаций и плановом обслуживании сетей.

До конца года ожидается поступление еще двух единиц специальной техники — крана и манипулятора.

Кроме того, аварийно-диспетчерские службы внедрили автоматизированную систему для обработки заявок и получили новое оборудование. Это даст возможность более оперативно решать возникающие проблемы.