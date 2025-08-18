Еще 5 новых остановочных павильонов установили в Озерах

Улучшать инфраструктуру общественного транспорта продолжают в Коломне. Новые остановки установили на пяти улицах в Озерах.

Павильоны появились на Краснофлотской улице, а также улицах Красные Озеры, Обухова, Крюкова и Советском переулке.

«Их конструкция выполнена из качественных металлических оцинкованных листов и дополнена надежными стальными элементами. Некоторые павильоны оснащены антивандальным стеклом, что значительно повысит их долговечность», — прокомментировали в отделе дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Коломна.

Отметим, что всего на территории Коломны 124 остановочных павильона.

Ранее мы рассказывали о том, что более 30 детских площадок модернизируют в Коломне в 2025 году. К примеру, современный объект появится во дворе домов № 34а и 36 по улице Карла Либкнехта.