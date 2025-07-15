Еще 5 народных троп заасфальтировали в Подольске

В Подольске провели благоустройство еще пяти народных троп на Юбилейной улице и Пахринском проезде по областной программе «Пешком». Работы начались в середине июня.

За две недели рабочие уложили порядка 700 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и установили свыше 600 бордюрных камней.

Выбирали дорожки, которые протоптали сами жители рядом с домами 30а и 36 на Юбилейной улице и домом № 8 на Пахринском проезде. Пять таких тропинок, ведущих к социальным объектам, по этим адресам уже заасфальтированы.

Всего в этом году в округе планируют обустроить 28 народных троп по программе «Пешком» губернатора Московской области Андрея Воробьева. Из них десять троп уже готовы, на очереди еще 18 локаций.

В ближайшее время начнутся работы рядом с домом 12б на Ленинградской улице и у дома 1 на Октябрьском проспекте.