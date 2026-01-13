Еще 5 молодых семей получили жилищные сертификаты в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск состоялось вручение свидетельств на получение социальной выплаты для покупки жилья или возведения индивидуальных жилых домов. Получателями поддержки стали пять молодых семей. В церемонии приняли участие глава муниципалитета Константин Михальков и его заместитель Ольга Мошарова.

После официальной части встреча продолжилась в формате живого общения. В ходе беседы семьи озвучили вопросы, касающиеся установки лежачего полицейского в микрорайоне Рекинцо, организации работы секций плавания в Радумле, а также перспектив расширения улицы Жилинской в Андреевке. Реализация проекта начнется с реконструкции перекрестка улиц Жилинской и Староандреевской в рамках двухлетнего контракта с Минтрансом. Остальные обращения также будут изучены.

«Молодые семьи — это будущее, демография и жизнь городов и страны в целом. Кто-то уже выбрал квартиру, и по программе это можно сделать в любом уголке Подмосковья. Но особенно приятно, что многие семьи решили остаться именно в Солнечногорске. Значит, здесь комфортно жить, растить детей, строить планы», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сертификаты были выданы в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» и муниципальной программы.