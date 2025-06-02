Еще 5 компаний стали резидентами особых экономических зон Подмосковья

Еще пять предприятий стали резидентами особых экономических зон в Подмосковье. Это позволит создать еще 530 рабочих мест.

Как сообщила заместитель председателя правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, суммарно в новые инвестпроекты инвестируют 2,9 миллиарда рублей.

«Численность подмосковных ОЭЗ продолжает увеличиваться. Так, с начала текущего года по два новых резидента появились в ОЭЗ „Дубна“ и ОЭЗ „Исток“. Еще одна компания стала резидентом ОЭЗ „Ступино Квадрат“. Кроме того, один из действующих резидентов ОЭЗ „Дубна“ заявил инвестпроект по расширению мощностей производства», — сказала она.

Количество резидентов особых экономических зон Подмосковья уже достигло 219 компаний. Самой крупной площадкой стала ОЭЗ «Дубна», где сейчас работают 162 предприятия.