Еще 5 кабельных линий построят и реконструируют в Подольске до конца мая

В городском округе Подольск проходит масштабная модернизация электросетей. До конца текущего месяца специалисты филиала ПАО «Россети — Московский регион» построят и обновят еще пять кабельных линий.

Работы уже завершили в деревнях Матвеевское и Северово, а также в поселке Подольской машинно-испытательной станции. В деревнях Каледино и Кутьино реконструкция электросетей продолжается. Также сейчас идет капитальный ремонт участков кабельных линий в деревнях Федюково и Малое Брянцево. При этом электроэнергию у потребителей не отключают.

Отметим, что в 2025 году филиал ПАО «Россети Московский регион» — Южные электрические сети модернизирует шесть питающих центров в районах Красной Горки, Весенней, Восточного, «Лаговского», Северного и вблизи МЦД-2 Подольск. Помимо этого, обновят трансформаторные подстанции и распределительные пункты в селе Покров, поселках Александровка и МИС, в деревнях Ордынцы, Ворыпаево, Федюково, Бережки, Лопаткино, Бородино, Кутьино, Сертякино и других.