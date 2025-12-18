Еще 5 инвестиционных проектов запустили в Сергиевом Посаде в 2025 году

В Сергиевом Посаде прошел «Итоговый индустриальный час», в котором приняли участие 60 представителей бизнеса. Они обсудили результаты работы за 2025 год, в том числе отметили, что в муниципалитете за это время запустили еще пять инвестиционных проектов.

В заседании приняли участие заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан, первый заместитель главы Сергиево-Посадского округа Сергей Тостановский и депутаты окружного Совета. Они озвучили, что в этом году запустили пять инвестиционных проектов, еще шесть находятся на согласовании. Объем инвестиций составил более четырех миллиардов рублей. В результате создадут 700 рабочих мест.

«Хочу сказать вам большое спасибо за ту работу, за тот вклад в развитие нашего округа, который вы делаете. Действительно, за этот год было сделано много», — обратился к предпринимателям Сергей Тостановский.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан рассказал о мерах поддержки на территории Московской области.

В рамках заседания заключили еще два соглашения с новыми предприятиями. В конце компаниям вручили почетные грамоты за вклад в социально-экономическое развитие Сергиева Посада.