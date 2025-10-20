Еще 5 ежедневных автобусных рейсов запустили в Жуковском

Пять ежедневных экспресс-рейсов добавили в расписание автобуса № 2 «платформа Отдых — Наркомвод». Теперь пассажиров обслуживают на маршруте Мострансавто один автобус большого класса и один — малого.

От станции МЦД Отдых автобусы будут отправляться в 06:40, 07:35, 08:35, 09:35, 10:35, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40; от аэропорта Жуковский — в 07:10, 08:10, 09:10, 10:10, 11:00, 17:10, 18:10, 19:10, 20:10.

Оплата проезда осуществляется банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка». На маршруте также действуют льготы по социальной карте жителей Подмосковья и Москвы.

С 21 августа на маршруте № 2 появилась дополнительная схема движения до аэропорта Жуковский. Ежедневно отправлялись 13 экспресс-рейсов.

Кроме того, транспортное сообщение с аэропортом Жуковский обеспечивают маршруты № 1 «улица Лацкова — Наркомвод», № 2 «платформа Отдых — Наркомвод», № 5 «улица Солнечная — Наркомвод», № 7 «улица Чапаева — Наркомвод», № 441 «Жуковский (5-й микрорайон) — метро Котельники».