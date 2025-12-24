Еще 5 елочных базаров откроют к Новому году в Дубне

В Дубне откроют пять специализированных елочных базаров. Для удобства жителей выберут места в разных частях города. Цены будут зависеть от высоты и пышности.

Минимальная стоимость составит три тысячи рублей, а напольная может стоить до 10 тысяч.

В этом году елочные базары будут работать у дома № 14 на улице Понтекорво, у дома № 4 на улице Энтузиастов, у дома № 17 на Центральной улице, а также на парковке у ТРК «Маяк» и торгового центра «Терминал В». График работы рассчитан до 31 декабря с 10:00 до позднего вечера.

«Чтобы елка долго не осыпалась, ей не стоит сразу вносить в тепло, пусть побудет пару часов на балконе. Потом нужно поставить в песок и поливать раз в три дня, добавляя в воду добавить таблетку аспирина», — посоветовала продавец Светлана Козлова.

В ассортименте будут как отечественные, так и импортные елки. В продажу поступят сосны, основным поставщиком которых стал Пермский край. В его питомниках выращивают деревца на специальных делянках.

Отметим, за незаконную рубку деревьев хвойных пород предусмотрен административный штраф в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц. С 17 по 31 декабря на территории лесного фонда Московской области пройдут контрольные мероприятия.