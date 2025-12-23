Еще 5 аварийных домов снесут в Пушкино до конца 2025 года

На Озерной улице в Пушкино ликвидируют пять деревянных домов. Общий объем зданий, которые демонтируют до конца года, составит свыше 10 тысяч кубических метров.

Это двухэтажные дома № 7, № 9 и № 15 (корпуса № 2, № 3, № 5), которые возвели более 80 лет назад.

Отметим, что в городском округе Пушкинский продолжают реализовывать программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Процесс идет как за счет государства, так и за счет застройщиков. Всего в городском округе Пушкинский только по госпрограмме расселили свыше 60 многоквартирных домов, еще 28 — в процессе.

Жителям помогают с оформлением документов и подбором жилья. Квартиры предоставляют как со вторичного рынка, так и в новостройках. Часто сложности со сносом ветхих домов возникают из-за того, что люди, получившие жилье, не снимаются с регистрационного учета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых стандартах застройки ИЖС в Подмосковье.