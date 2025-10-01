Еще 483 подростка торжественно получили первые паспорта в сентябре в Подмосковье

В сентябре 483 подростка из Подмосковья получили свой первый паспорт гражданина России. Как сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона, церемония прошла в торжественной обстановке.

Подать заявление на получение паспорта нужно в течение 90 дней после 14-летия. Сделать это можно в МФЦ или отделении МВД. Для оформления понадобится свидетельство о рождении, документ о гражданстве, регистрация по месту жительства, две фотографии 3,5×4,5 сантиметра и квитанция об оплате госпошлины.

Если подросток хочет получить паспорт на торжественной церемонии, об этом нужно заранее сказать сотруднику МФЦ при подаче заявления. Заменить паспорт позже можно через портал госуслуг или с помощью консультантов цифровой зоны центра «Мои Документы».