Еще 475 подростков в Подмосковье торжественно получили первые паспорта

В мае 475 подростков из Подмосковья получили первые паспорта гражданина России на праздничной церемонии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления региона.

Когда исполняется 14 лет, у подростка есть 90 дней, чтобы подать заявление на получение паспорта. Это можно сделать в МФЦ или отделении МВД. Для этого понадобятся свидетельство о рождении, регистрация по месту жительства, две фотографии размером 3,5×4,5 сантиметра, а также квитанция об оплате госпошлины.

Если подросток хочет получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо сказать об этом сотруднику МФЦ при подаче заявления.

Напомним, подать заявление на замену паспорта гражданина России можно самостоятельно через Единый портал госуслуг или обратиться к консультантам цифровой зоны центра «Мои Документы».