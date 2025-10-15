Еще 470 медиков трудоустроились в Подмосковье по рекомендации коллег

Подмосковные медики могут получить премии за трудоустройство знакомых специалистов в учреждения региона по программе «Приведи друга». С начала года таким способом работу получили 470 человек.

Размер премии за привлечение коллеги составляет от 28 до 128 тысяч рублей в зависимости от специальности и стажа.

«Для медицинских работников Подмосковья реализуется широкий комплекс мер социальной поддержки. Они направлены как на поддержку уже работающих сотрудников, так и на привлечение новых кадров. С начала этого года по программе „Приведи друга“ в подмосковные больницы трудоустроились почти 470 медицинских специалистов», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Премию выплачивают в два этапа: первый при трудоустройстве, второй — спустя три месяца работы. При этом новый сотрудник должен работать на полную ставку.

В Подмосковье действуют и другие меры поддержки медиков. Узнать о них больше можно по ссылке.