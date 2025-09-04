Еще 465 школьных автобусов проверили на техническую исправность в Подмосковье

Готовность школьных автобусов к новому учебному году проверили в Подмосковье. Минтранс региона совместно с ГИБДД осмотрели 465 машин из 31 округа.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Марат Сибатулин, все автобусы признали готовыми к перевозке детей. Больше всего проверок провели в Волоколамске, Подольске, Ступине, Воскресенске и Шатуре.

Инспекторы смотрели исправность тормозов, рулевого управления, световых приборов, состояние шин и наличие тахографов. Кроме того, автобусы должны быть оборудованы системой «Глонасс», ремнями безопасности, поручнями, а также кнопкой «Просьба об остановке» и световыми сигналами для водителя.