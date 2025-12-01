Еще 450 подростков получили свои первые паспорта в Подмосковье

Как сообщили в региональном Мингосуправления, подать заявление на получение паспорта можно в МФЦ или МВД в течение 90 дней после 14-летия. Для этого нужно свидетельство о рождении, документ, подтверждающий гражданство, регистрация по месту жительства, две фотографии и квитанция об оплате госпошлины.

Чтобы получить паспорт в праздничной обстановке, нужно сообщить о своем желании сотруднику многофункционального центра.

Подать заявление на замену документа можно самостоятельно через «Госуслуги» или в цифровой зоне МФЦ.