Еще 45 вакуумных машин для уборки улиц закупили в Подмосковье

Министерстве по содержанию территорий Подмосковья продолжает обновлять автопарк и модернизировать работу коммунальных служб. Совместно с Яндекс.Вектор до середины апреля разработают 225 новых маршрутов для вакуумных подметательно-уборочных машин.

Устройства предназначены для сбора грязи, песка, листьев и другого мусора. Машины работают по принципу пылесоса и активно применяются в уборке дорог, дворов и общественных пространств.

Глава министерства Игорь Даниленко отметил, что всего в распоряжении подмосковных МБУ более 90 таких вакуумных машин. Техника хорошо зарекомендовала себя в прошлом сезоне, поэтому в этом году закупили еще 45 технических средств.

«Это важный инструмент для снижения пылевой нагрузки на дорожную сеть и дворы региона, особенно в летний сезон. Для разработки, утверждения и корректировки маршрутов применяем искусственный интеллект, который анализирует эффективность построения траекторий движения техники. Раньше эту работу полностью выполняли специалисты ведомства вручную, сейчас процесс автоматизирован», — сказал он.

До 15 апреля технику получат МБУ 37 округов Подмосковья, включая Балашиху, Люберцы, Наро-Фоминск, Пушкино и другие муниципалитеты.