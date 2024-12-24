Еще 4,5 тысячи машин переместили с улиц Подмосковья из-за неправильной парковки

За неделю с подмосковных улиц из-за нарушений правил парковки переместили 4,4 тысячи машин. Это на 589 больше, чем неделей ранее.

Всего за семь дней на штрафстоянку переместили 4454 машины. Больше всего таких автомобилей оказалось в Ленинском округе, это 486 транспортных средства. Еще 446 оказалось в Красногорске, 335 — в Мытищах, 352 — в Химках и 297 — в Балашихе.

В подмосковном Минтрансе призвали водителей соблюдать правила парковки, не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

Узнать расположение перемещенной машины можно по телефону 112, а также на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.