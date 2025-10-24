Еще 42 нелегальных склада с морскими контейнерами закрыли в Подмосковье

В Подмосковье закрыли 42 нелегальных склада с морскими контейнерами. Объекты на них размещались без необходимого вида разрешенного использования. Еще в 20 местах ВРИ привели в соответствие, сообщили в областном Минимуществе.

Проверки проводили в 24 муниципалитетах инспекторы земельного законодательства.

За три месяца они выявили 303 участка с морскими контейнерами, 118 из которых использовались с нарушениями. Больше всего нелегальных контейнерных площадок было обнаружено в Люберцах, Ленинском, Дмитровском, Домодедове, Котельниках и Красногорске.

Как сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, на сегодняшний день деятельность 62 уже прекратили.

В министерстве напомнили, что в июле этого года ввели новые требования к складам грузовых контейнеров данного типа. Все они направлены на обеспечение безопасности жителей.