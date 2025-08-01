Еще 417 подростков в Подмосковье торжественно получили первые паспорта

В июле 417 юных жителей Подмосковья получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. Об этом рассказали в Мингосуправления региона.

Подать заявление на паспорт можно в МФЦ или МВД в течение 90 дней после исполнения 14 лет. При оформлении требуется свидетельство о рождении, документ о гражданстве (если нет отметки в свидетельстве), регистрация — при наличии, две фотографии 3,5×4,5 сантиметра и квитанция об оплате госпошлины.

В ведомстве напомнили, чтобы получить документ торжественно, об этом нужно сказать сотруднику во время визита.

Адреса и график работы региональных МФЦ доступны на карте регпортала госуслуг.