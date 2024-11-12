Еще 41 закупку разместили на едином сайте торгов в Подмосковье

Комитет по конкурентной политике Московской области с 5 по 8 ноября опубликовал 41 закупку. Информацию о тендерах можно найти на едином сайте торгов ЕАСУЗ и в единой информационной системе.

В комитете пояснили, что ищут подрядчика на выполнение капитального ремонта участков тепловых сетей в городских округах Дмитровском, Власихе и Лосино-Петровском по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Также ищут исполнителей, которые построят котельную в Богородском городском округе и реконструируют девять котельных в Лотошино и еще две — в Ленинском городском округе.

Кроме того, в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в Люберцах планируют построить образовательный комплекс, в состав которого войдет школа на 1,5 тысячи мест и детский сад на 200.

А в Шаховской ищут подрядчика для капремонта здания спортивного комплекса «Шаховской ДОК».

В комитете напомнили, что информация о новых закупках размещается в единой информационной системе, при этом малые закупки до 600 тысяч рублей можно найти в электронном магазине Подмосковья.