Еще 400 тысяч рецептов на льготные лекарства продлили в Подмосковье онлайн

В Московской области электронные рецепты на льготные лекарства можно продлить онлайн. Этой услугой с начала года воспользовались почти 400 тысяч человек.

Чтобы получить документ, следует посетить телемедицинскую консультацию.

«Для продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат пациенту необходим только доступ в интернет», — пояснил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

О необходимости продлить документ жителям напоминает робот Светлана, созданный на базе искусственного интеллекта. Цифровой ассистент также предлагает записать пациента на дистанционный прием. Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35.

Чтобы попасть на телемедицинскую консультацию, можно также воспользоваться разделом «Здоровье» на сайте государственных услуг, инфоматом в медицинской организации, ботом в Telegram или позвонить по номеру 122.