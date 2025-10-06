Еще 40 тысяч заявок на государственную соцпомощь подали онлайн в Подмосковье

В рамках национального проекта «Экономика и цифровая трансформация» жители Подмосковья активно получают государственные услуги онлайн. Сервисом «Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области» с начала года воспользовались более 40 тысяч раз.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона уточнили, что подать заявление на выплату могут малоимущие семьи и одиноко проживающие люди, а также ветераны и пенсионеры.

Для доступа к сервису необходимо зайти на региональный портал в раздел «Соцподдержка» — «Соцпомощь». После авторизации через ЕСИА пользователь может заполнить электронную форму заявления.

Напомним, национальный проект нацелен на цифровизацию экономики и социальной сферы, а также на достижение технологического суверенитета России.