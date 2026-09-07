Еще 40 тысяч заявлений на выплату для новорожденных подали в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья направили около 40 тысяч заявлений на получение выплаты для покупки предметов и средств ухода за новорожденными. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Выплата составляет 20 тысяч рублей. Получить ее может один из родителей или опекунов, если ранее семья не оформляла подарочный набор для новорожденного.

Заявление подается через портал госуслуг. Для этого необходимо войти с помощью ЕСИА, указать сведения о ребенке и банковские реквизиты, а также приложить электронные копии необходимых документов.

Заявление рассматривают в течение семи рабочих дней. Если выплата назначена, средства перечисляют на банковский счет в течение следующих пяти рабочих дней.