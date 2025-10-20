Еще 40 тысяч пациентов с диабетом прошли бесплатное обучение в Подмосковье

В Подмосковье жители с сахарным диабетом могут пройти обучение в специализированных школах. Занятия открыты как для взрослых, так и для детей.

Пациенты с диабетом должны следовать рекомендациям специалистов, соблюдать диету и контролировать уровень сахара в крови.

«Самостоятельно разобраться с теми изменениями, которые привнес в жизнь новый диагноз, может быть сложно. В школах сахарного диабета врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации анализа уровня сахара в крови. В этом году занятия в них прошли почти 40 тысяч человек, в том числе более 1,8 тысячи детей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сейчас в Подмосковье открыты 123 амбулаторных и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых пациентов. Дети занимаются в 38 школах.

Обучение бесплатное. Чтобы пройти курс, необходимо обратиться с соответствующей просьбой к лечащему врачу.