Еще 40 светофоров установили на дорогах Подмосковья по нацпроекту

Установка новых светофоров продолжается в Подмосковье. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» оборудовали еще 40 объектов с начала года, о чем сообщили в Минтрансе региона.

«В этом году мы запланировали установить более 190 новых светофоров. Дорожники уже обустроили 11 светофоров типа Т-1 и 29 светофоров типа Т-7 на региональных дорогах», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Светофоры типа Т-1 устанавливают на перекрестках и нерегулируемых переходах. Такой объект появился, например, на Колхозной улице в Подольске и на Старосимферопольском шоссе в Чехове.

Светофоры типа Т-7 с индикацией желтого цвета помогают привлечь внимание водителей на пешеходных переходах у школ и детских садов. Такие объекты уставили в этом году на Пятницком шоссе в Солнечногорске и Можайском шоссе в Рузе, а также в других городах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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