Еще 40 спецмашин для тушения лесных пожаров закупят в Подмосковье

В этом году в Подмосковье закупят 40 спецмашин для тушения пожаров. Это автоцистерны, колесные и гусеничные тракторы и другая техника. Все оборудование подготовят к началу пожароопасного сезона.

Всю новую технику закупят и направят на станции «Мособллес». Это 40 лесопатрульных комплексов, автоцистерн, тракторов, седельных тягачей и других машин, рассказали в региональном Комлесхозе.

«Вся техника должна быть поставлена к началу пожароопасного сезона, что позволит задействовать ее на борьбе с лесными пожарами, а также на выполнении комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов», — отметили в ведомстве.

Увеличение количества техники даст возможность специалистам еще быстрее реагиваросять на возгорания и эффективнее защищать леса Подмосковья.